"Серый кардинал" Еврокомиссии: кто такой Зайберт - переговорщик от ЕС

Руководитель аппарата главы Еврокомиссии Бьорн Зайберт, который будет представлять ЕС на переговорах в Абу-Даби в начале ноября, является ключевой фигурой в Брюсселе и "серым кардиналом", управляющим Еврокомиссией. Урсула фон дер Ляйен ее возглавляет и у всех на виду, но всю теневую работу делает Зайберт. Об этом пишет Politico.

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Отмечается, что он известен своей эффективной и закулисной работой, что делает его незаменимым для лидеров ЕС. Несмотря на свою влиятельность, Зайберт предпочитает оставаться в тени. Его методы работы вызывают как восхищение, так и критику. Некоторые считают его слишком авторитарным, указывая на задержки и деморализацию из-за его контроля над всеми процессами. Другие же видят в его централизации ключ к эффективности ЕС.

Будучи спокойным и сдержанным, Зайберт обладает значительной властью, сравнимой с влиянием ключевых фигур в ЕС. Его карьера началась в министерстве обороны Германии, где он работал с фон дер Ляйен. Позже он сыграл важную роль в ее избрании на пост главы Еврокомиссии. При экс-президенте США Джо Байдене курировал связи ЕС и США.

В отношении России Зайберт придерживается враждебной позиции, придумав многие антироссийские санкции. Именно он считается автором беспрецедентного санкционного режима ЕС против России.