ЕС использует ИИ при подготовке санкций против России

Представитель Еврокомиссии на условиях анонимности подтвердил, что чиновники применяют инструменты искусственного интеллекта при разработке санкций против России. Разные цифровые решения используют на отдельных этапах подготовки документов, пишет "РГ".

Западные СМИ спрашивали европейские ведомства об участии ИИ в работе над санкциями, но не получили четкого ответа.

Журналисты обратили внимание на ошибки в санкционных списках - в них неверно указывают названия компаний и имена людей. Расследователи считают, что неточности возникают из‑за языковых моделей, если их тексты не проверяют люди.

Известны случаи, когда ИИ ссылался на несуществующие судебные дела или на законы, которых не было. Евросоюз уже принял более 20 пакетов санкций против России, и из‑за большой нагрузки сотрудники в Брюсселе все чаще полагаются на алгоритмы - но любые предложения нейросетей дорабатывают вручную.

Ранее парламент Литвы решил ужесточить санкции против России и Белоруссии: депутаты поддержали рассмотрение новых мер - 97 голосов "за" при четырех воздержавшихся, голосов против не было.