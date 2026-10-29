Мошенники пугают блокировкой СБП

Телефонные мошенники звонят людям и пугают возможной блокировкой Системы быстрых платежей (СБП), сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Аферист представляется сотрудником банка, говорит о подозрительной активности в переводах через СБП и уверяет, что надо срочно проверить - иначе человек потеряет доступ к счетам. Преступники специально торопят жертву, чтобы она быстрее назвала код из СМС или поставила вредоносное приложение.

В МВД поясняют: так мошенники получают удаленный доступ к телефону и крадут деньги.

Ведомство напоминает: сотрудники банков никогда не просят по телефону коды из СМС и не требуют ставить сторонние программы. Если слышите такие просьбы - сразу кладите трубку и сами звоните в банк по официальному номеру (он есть на сайте или на обороте карты).

В Свердловской области мошенники все чаще втягивают в свои схемы детей, оказывая на них сильное психологическое давление. Так, в Асбесте 16-летняя девушка невольно помогла аферистам украсть из квартиры отца около 500 тысяч рублей: ей позвонили, выманили код из СМС, а потом под видом "спасателей" убедили, что нужно срочно помочь семье.