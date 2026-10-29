Ночная атака БПЛА на регионы РФ стала крупнейшей за все время

Ночная атака украинских БПЛА на российские регионы стала крупнейшей за все время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства говорится, что в ночь на 29 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1214 беспилотников. Дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областями, Московским регионом, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой.

До этого рекордной по числу сбитых БПЛА была атака в ночь на 20 сентября – тогда было уничтожено 1110 дронов.