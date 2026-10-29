В Пермском крае за неделю бензин в Прикамье подешевел в среднем более чем на восемь рублей

В Пермском крае за неделю бензин в Прикамье подешевел в среднем на 8,66 руб., сообщает РБК Пермь.



За неделю с 20 по 26 октября 2026 года средняя стоимость одного литра бензина в Пермском крае составила 75,49 руб. — на 8,66 руб. меньше, чем неделей ранее.

Бензин АИ-92 подешевел на 9,52 руб. — до 70,19 руб., АИ-95 — на 8,19 руб., до 79,02 руб. АИ-98 подорожал на 35 коп. — до 99,97 руб. Дизельное топливо стоит 84,33 руб., это на 2,61 руб. меньше, чем на прошлой неделе.

Ранее Пермское УФАС сообщило, что в Пермском крае на топливном рынке наступила стабилизация: исчезли очереди, отменены лимиты на отпуск горючего, а цены на заправках резко пошли вниз.

Перелом произошёл благодаря соглашениям о сдерживании цен, которые региональные власти заключили с независимыми операторами АЗС в рамках постановления Правительства РФ № 662, разработанного антимонопольной службой. Первыми добровольные обязательства взяли на себя сети "Экойл" и "Нефтехимпром".