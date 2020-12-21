Отставка Высокинского не состоялась

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает оставаться на своем посту, несмотря на слухи о его скорой отставке.

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В выходные городские СМИ сообщили, что в понедельник утром на традиционном аппаратном совещании в мэрии Высокинский якобы объявит о своем уходе в отставку, а и.о. главы будет назначен первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Однако этого не произошло.

В администрации Екатеринбурга данные о возможной отставке мэра официально не комментируют.

Как сообщало Накануне.RU, недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможном уходе Александра Высокинского с поста главы города. По словам главы региона, это слухи, которые распространяются на фоне ситуации с коронавирусом.

Опрошенные нами эксперты считают, что недавно обновленная дума Екатеринбурга не будет пытаться снять Высокинского с поста мэра.