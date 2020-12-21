Куйвашев решил назначить Высокинского своим первым замом

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому пост своего первого заместителя.

"Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнёте работу", - сказал на встрече с уходящим мэром Евгений Куйвашев, слова которого приводят в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, что бывший первый замгубернатора Алексей Орлов готовится занять пост главы Екатеринбурга вместо Высокинского. Депутаты гордумы, как ожидается, утвердят отставку градоначальника во вторник, 22 декабря. Высокинский уже работал в областном правительстве с 2016 по 2018 год.

Сегодня же состоялась и трехсторонняя встреча Куйвашева, Орлова и Высокинского. Куйвашев объяснил перегруппировку сил "необходимостью перенастройки".