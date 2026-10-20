Депутаты Темрюкского района проверили готовность котельных к отопительному сезону

Депутаты Темрюкского района проверили готовность котельных к отопительному сезону: в ходе выездного совещания посетили котельные в Темрюке и в посёлке Стрелка. Основная цель визита — проверка хода подготовки объектов теплоснабжения к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В эксплуатационной ответственности филиала ООО "КТИ" "Темрюкские Тепловые Сети" находится 85 отопительных котельных и три центральных тепловых пункта. Предприятие обеспечивает тепловой энергией социально значимые объекты района: 51 детский сад, 33 школы, 23 иных социально значимых объекта, а также жилые дома. Отметим, что подготовка к отопительному сезону у теплоэнергетиков начинается сразу после завершения предыдущего. На протяжении пяти лет ООО "КТИ" "Темрюкские Тепловые Сети" ведёт активную работу по замене устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее, а также строит новые объекты теплоснабжения.

В рамках визита депутаты осмотрели котельную №2 на улице Муравьёва в Темрюке. В этом году на объекте, введённом в эксплуатацию ещё в 1978 году, выполнена модернизация. Котельная обслуживает десять многоэтажных домов. Кроме того, от котельной №2 завершен капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения, что значительно повысит надежность теплоснабжения и поможет сократить потери на тепловых сетях.



Также народные избранники побывали в новой котельной в поселке Стрелка, которая была введена в эксплуатацию в этом году. Объект отапливает социальные учреждения поселения, в том числе образовательные учреждения, Дом культуры и амбулаторию.

По итогам объезда в филиале ООО "КТИ" "Темрюкские Тепловые Сети" отметили, что работа по модернизации котельных и замене устаревшего оборудования будет продолжена. На основании этого уже утверждён план работ на 2027 год.