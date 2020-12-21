Новый возможный глава Екатеринбурга получил назначение в мэрию

Заместитель губернатора Алексей Орлов назначен новым первым заместителем главы Екатеринбурга. Как сообщил Накануне.RU источник в "сером доме", распоряжение об этом подписал градоначальник Александр Высокинский.

Таким образом Алексей Орлов займет место Александра Ковальчика, а тот в свою очередь станет руководителем аппарата администрации Екатеринбурга.

Наблюдатели считают, что ставленник губернатора Евгения Куйвашева Орлов - представитель так называемой "тюменской группы" - вскоре займет должность главы города, а Высокинский вернется на работу в областное правительство. Впрочем, сам Высокинский об отставке пока не объявил, некоторые СМИ писали, что это произойдет уже утром в понедельник.