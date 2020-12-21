21 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов, пресс-конференция (2019) | Фото: Накануне.RU

Новый возможный глава Екатеринбурга получил назначение в мэрию

Заместитель губернатора Алексей Орлов назначен новым первым заместителем главы Екатеринбурга. Как сообщил Накануне.RU источник в "сером доме", распоряжение об этом подписал градоначальник Александр Высокинский.

Таким образом Алексей Орлов займет место Александра Ковальчика, а тот в свою очередь станет руководителем аппарата администрации Екатеринбурга.

Наблюдатели считают, что ставленник губернатора Евгения Куйвашева Орлов - представитель так называемой "тюменской группы" - вскоре займет должность главы города, а Высокинский вернется на работу в областное правительство. Впрочем, сам Высокинский об отставке пока не объявил, некоторые СМИ писали, что это произойдет уже утром в понедельник.

Пресс-конференция Александра Высокинского(2020)|Фото: Накануне.RU

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Новый возможный глава Екатеринбурга получил назначение в мэрию

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Теги: Александр Высокинский, Алексей Орлов



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