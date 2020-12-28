Чернецкий о перестановках в свердловской власти: "Это процессы естественные"

Экс-глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий поделился мнением о кадровых перестановках в мэрии и администрации главы региона.

Напомним, на прошлой неделе Александр Высокинский, возглавлявший муниципалитет последние годы, ушел в отставку и перешел в администрацию губернатора Свердловской области, став заместителем Евгения Куйвашева. И.о. главы Екатеринбурга был назначен Алексей Орлов – бывший первый вице-губернатор.

Как рассказал Чернецкий на сегодняшней пресс-конференции, губернатор посчитал, что исходя из оценки кадрового потенциала каждого из участников этой ротации более рационально использовать Высокинского на посту вице-губернатора, а Орлова – на посту главы Екатеринбурга.

"Это процессы естественные. И тот, и другой – хорошие специалисты. Думаю, что с точки зрения приложения усилий для тех задач, которые ставит губернатор, они сделают все от них зависящее", - отметил сенатор.

Ранее ушедший с поста мэра Екатеринбурга Александр Высокинский высказался об увеличении числа тюменских чиновников в уральской столице.