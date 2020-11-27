Куйвашев о возможной отставке Высокинского: "Люди должны работать на полную катушку"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможной отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. По словам главы региона, это слухи, которые распространяются на фоне ситуации с коронавирусом.

Один из подписчиков в Instagram губернатора задал ему вопрос, действительно ли Высокинского в скором времени отправят в отставку.

"Не считаю, что отставка того или иного мэра положительно влияет на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если докажут, что помогает, несколько кандидатов у меня есть", - ответил Евгений Куйвашев.

Глава региона выразил мнение, что обсуждение кадровых перестановок в период пандемии COVID-19 – это не просто бесполезное, но и "достаточно вредное занятие". Куйвашев считает, что "люди должны работать на полную катушку".

"Подобные же досужие разговоры сил и уверенности точно не прибавляют. Вообще, любое кадровое решение закрепляется документально, о нем становится всем известно. Я бы ориентировался именно на решения, а не на домыслы и слухи", - добавил губернатор.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что недавно обновленная дума Екатеринбурга не будет пытаться снять Александра Высокинского с поста мэра.