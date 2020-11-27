Куйвашев о возможной отставке Высокинского: "Люди должны работать на полную катушку"

27 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев о возможной отставке Высокинского: "Люди должны работать на полную катушку"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможной отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. По словам главы региона, это слухи, которые распространяются на фоне ситуации с коронавирусом.

Один из подписчиков в Instagram губернатора задал ему вопрос, действительно ли Высокинского в скором времени отправят в отставку.

"Не считаю, что отставка того или иного мэра положительно влияет на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если докажут, что помогает, несколько кандидатов у меня есть", - ответил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Глава региона выразил мнение, что обсуждение кадровых перестановок в период пандемии COVID-19 – это не просто бесполезное, но и "достаточно вредное занятие". Куйвашев считает, что "люди должны работать на полную катушку".

"Подобные же досужие разговоры сил и уверенности точно не прибавляют. Вообще, любое кадровое решение закрепляется документально, о нем становится всем известно. Я бы ориентировался именно на решения, а не на домыслы и слухи", - добавил губернатор.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что недавно обновленная дума Екатеринбурга не будет пытаться снять Александра Высокинского с поста мэра.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев о возможной отставке Высокинского: "Люди должны работать на полную катушку"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, Высокинский, отставка, мэр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети