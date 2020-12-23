23 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

Александру Высокинскому отказали в должности первого заместителя главы региона

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский официально назначен на должность заместителя губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

При этом, место первого заместителя губернатора для Александра Высокинского пока остается под вопросом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, бывший градоначальник, а ныне замгубернатора, как и другие кандидаты, должен пройти согласование в региональном парламенте.

Дата заседания заксобрания, где рассмотрят этот вопрос, пока неизвестна, однако состояться оно должно уже в следующем году.

Напомним, что вчера депутаты екатеринбургской городской думы рассмотрели заявление главы города Александра Высокинского об уходе с поста по собственному желанию. Его место пока занимает исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов. Пост своего первого заместителя бывшему градоначальнику предложил сам свердловский губернатор. Вчера же на пресс-конференции Куйвашев не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли оставлять Высокинского в качестве "и.о." во время своего отсутствия - а именно это в том числе подразумевает должность первого зама.

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Александру Высокинскому отказали в должности первого заместителя главы региона

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Теги: Высокинский, Куйвашев, замгубернатора



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