В Перми после вмешательства СК работникам выплатили долги по зарплате на 10 миллионов рублей

В Перми сотрудники регионального ведомства добились погашения задолженности по заработной плате перед работниками организации на сумму свыше 10 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.



В производстве следственного отдела по Дзержинскому району города Пермь регионального управления СК России находится уголовное дело, возбужденное по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с сентября 2025 по август 2026 года руководитель общества с ограниченной ответственностью допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 84 работникам. Общая сумма задолженности составила более 10 млн рублей. Благодаря принципиальной позиции и своевременным мерам, принятым следователями, нарушенные права граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд были полностью восстановлены. Задолженность перед работниками по заработной плате полностью погашена работодателем на стадии предварительного следствия.



Следственное управление СК России по Пермскому краю напоминает, что соблюдение трудовых прав граждан, включая своевременную и полную выплату заработной платы, является обязанностью работодателя. За нарушение указанных требований предусмотрена уголовная ответственность.