22 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Две трети родителей не верят, что можно поступить в вуз без репетиторов

67% родителей уверены, что школа не дает достаточных знаний для поступления в вуз. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. Только 28% считают, что школы вполне достаточно.
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Для 49% родителей расходы на репетиторов ощутимы, но они готовы платить ради подготовки детей к вузу и компенсации пробелов школьного образования. В целом большинство родителей (84%) считают, что дети справляются с домашними заданиями самостоятельно. При этом помощь родителей снижается с возрастом: если в начальной школе помогают 76% родителей, то в старшей — 45%. В то же время это высокий показатель: половине старшеклассников помогают с "домашкой" родители.

Главный же способ повышения успеваемости — репетиторы (35%), особенно популярные в старших классах (55%). Реже прибегают к помощи родственников или дополнительным занятиям (по 19%). Обращение к репетиторам продиктовано не столько школьной перегрузкой, сколько стремлением повысить уровень знаний: если в младших классах с этим справляются родители, то в старших эту роль берут на себя частные преподаватели, дающие то, что должна была, но не сумела дать школа.

Недавно выяснилось, что в 2025 году российские семьи в среднем направляли 10,4% своего бюджета на оплату услуг репетиторов и покупку учебных материалов. Траты на репетиторов в абсолютном выражении почти удвоились за пять лет.

По данным опроса сервиса SuperJob за 2026 год, в среднем родители тратят на репетиторов около 5–6 тысяч рублей в неделю. Если умножить эту цифру на 52 недели в году, получится примерно 260–312 тысяч рублей на одну семью в год. А если учесть, что к репетиторам прибегает примерно половина семей, где есть школьники 9–11 классов (то есть около 1,5–1,6 млн семей), то общая сумма по стране выходит около 400–500 млрд рублей.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отмечал, что теневой объем рынка репетиторских услуг больше, чем совокупный бюджет двух профильных министерств – Минпросвещения и Минобрнауки. При этом массовое натаскивание на сдачу ЕГЭ репетиторами мало что дает для понимания предмета, что видно по приходящим в вуз абитуриентам.

Теги: родители, школа, репетиторы, вуз


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