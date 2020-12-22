"Цвет удостоверения – не главное": Ушедший мэр Екатеринбурга прокомментировал тюменизацию элит

Только что ушедший с поста мэра Екатеринбурга Александр Высокинский высказался касательно увеличения числа тюменских чиновников в уральской столице. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, Высокинский отметил, что самое главное – это преемственность. Также бывший градоначальник подчеркнул, что качество работы от цвета удостоверения не зависит.

"В Екатеринбурге всегда работала слаженная команда. Главным принципом этой команды была преемственность. И я думаю, что преемственность будет сохраняться не с точки зрения людей, а с точки зрения стратегии развития города. В 2003 г., когда был утвержден стратегический план, который разрабатывался в 2000 г., вся молодежь, которая этот план разрабатывала сегодня трудится в администрации в правительстве. Мы с этим планом выросли. Независимо от цвета удостоверений, этот план реализуется. Екатеринбург прошел большой путь от города промышленного значения до махины Екатеринбург. Екатеринбург должен использовать лучшие кадры. Не стал бы к географии привязываться", - заявил бывший градоначальник.

В свою очередь бывший первый замгубернатора Алексей Орлов, который готовится занять пост главы уральской столицы, заявил, что уже 8,5 лет работает в городе и всю жизнь прожил в УрФО, а потому не считает, что с тюменскими чиновниками у екатеринбургских разный менталитет.