"Цвет удостоверения – не главное": Ушедший мэр Екатеринбурга прокомментировал тюменизацию элит

22 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

"Цвет удостоверения – не главное": Ушедший мэр Екатеринбурга прокомментировал тюменизацию элит

Только что ушедший с поста мэра Екатеринбурга Александр Высокинский высказался касательно увеличения числа тюменских чиновников в уральской столице. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, Высокинский отметил, что самое главное – это преемственность. Также бывший градоначальник подчеркнул, что качество работы от цвета удостоверения не зависит.

"В Екатеринбурге всегда работала слаженная команда. Главным принципом этой команды была преемственность. И я думаю, что преемственность будет сохраняться не с точки зрения людей, а с точки зрения стратегии развития города. В 2003 г., когда был утвержден стратегический план, который разрабатывался в 2000 г., вся молодежь, которая этот план разрабатывала сегодня трудится в администрации в правительстве. Мы с этим планом выросли. Независимо от цвета удостоверений, этот план реализуется. Екатеринбург прошел большой путь от города промышленного значения до махины Екатеринбург. Екатеринбург должен использовать лучшие кадры. Не стал бы к географии привязываться", - заявил бывший градоначальник.

В свою очередь бывший первый замгубернатора Алексей Орлов, который готовится занять пост главы уральской столицы, заявил, что уже 8,5 лет работает в городе и всю жизнь прожил в УрФО, а потому не считает, что с тюменскими чиновниками у екатеринбургских разный менталитет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Цвет удостоверения – не главное": Ушедший мэр Екатеринбурга прокомментировал тюменизацию элит

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тюменизация, Екатеринбург, чиновники, Высокинский, Орлов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.12.2020 08:56 Мск Екатеринбургские депутаты приняли отставку Высокинского
Ранее 22.12.2020 07:42 Мск Источник: Орлов назначит вице-мэрами двух областных министров
Ранее 21.12.2020 16:47 Мск Куйвашев решил назначить Высокинского своим первым замом
Ранее 21.12.2020 12:28 Мск Екатеринбургская дума завтра примет отставку мэра
Ранее 21.12.2020 11:15 Мск Мэрия Екатеринбурга официально подтвердила назначения Орлова и Ковальчика
Ранее 21.12.2020 07:50 Мск Возможный новый глава Екатеринбурга получил назначение в мэрию
Ранее 21.12.2020 07:46 Мск Отставка Высокинского не состоялась
Ранее 27.11.2020 13:48 Мск Куйвашев о возможной отставке Высокинского: "Люди должны работать на полную катушку"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети