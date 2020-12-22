Екатеринбургские депутаты приняли отставку Высокинского

Депутаты екатеринбургской городской думы рассмотрели заявление главы города Александра Высокинского об уходе с поста по собственному желанию. Как передает корреспондент Накануне.RU, "за" проголосовали все 34 депутата, присутствующие на собрании.

"Всем спасибо. Не раз к вам приду еще на заседание думы в новом качестве. Мы вчера обсуждали с Алексеем Валерьевичем каждый из вопросов. Краснознаменная группа будет возвращена. Не думаю, что город уйдет из системы здравоохранения - это наша общая консолидированная позиция", - заявил Высокинский.

Депутаты городской думы также высказались относительно отставки градоначальника. Так, например, городской парламентарий Александр Карнаев отметил, что одной из стратегических задач является подготовка к Универсиаде-2023 на новом посту Высокинского.

"Я желаю вам быстро приступить к реализации проектов универсиады. В этом вопросе необходимо ваше содействие как вице-губернатора", - заявил Карнаев.

Народный избранник Алексей Вихарев поблагодарил бывшего мэра за работу и выразил уверенность в том, что они вместе будут изыскивать денежные средства на замену лифтов в муниципалитете. В свою очередь, депутат Александр Колесников отметил, что городу нужны федеральные деньги и необходимо работать в данном направлении.

Депутат гордумы президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков выразил уверенность, что те обещания Высокинского, которые прорабатывались на посту мэра, "никуда не денутся и не забудутся".

Константин Киселев - один из самых ярых противников градоначальника в думе, попросил его в должности заместителя главы региона спасти парк УрГУПС. В ответ бывший глава города отметил, что у мэрии уже есть решение по данному вопросу.

Напомним, что в начале ноября первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик провел рабочее совещание по обсуждению перспектив строительства бассейна в парке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). С учетом общественной значимости вопроса в мэрии предложили найти из муниципальных резервов несколько вариантов для переноса потенциального объекта на другую, близкую к вузу территорию.