Екатеринбургская дума завтра примет отставку мэра города

Депутаты Екатеринбургской городской думы во вторник, 22 декабря, рассмотрят вопрос об отставке мэра Александра Высокинского. Об этом Накануне.RU рассказал источник в городском парламенте.

"До завтра или уже завтра от мэра Александра Высокинского поступит заявление об уходе по собственному желанию. Ждем его сейчас. После того, как это произойдет, будет создана конкурсная комиссия. Она будет работать в течение месяца. Все это время Алексей Орлов будет исполнять функции мэра в качестве исполняющего обязанности", - сказал собеседник агентства.

Лишь по истечении месяца будет инициировано голосование в думе за нового главу.

Напомним, что сегодня первым заместителем мэра Екатеринбурга был назначен Алексей Орлов. По словам инсайдеров, именно он сменит Александра Высокинского на посту главы уральской столицы.