Мэрия Екатеринбурга официально подтвердила назначения Орлова и Ковальчика

Администрация Екатеринбурга на своем официальном сайте подтвердила кадровые перестановки, которые произошли в руководстве мэрии.

Как и сообщалось ранее, первым заместителем главы Екатеринбурга назначен Алексей Орлов, работавший первым заместителем губернатора Свердловской области. В свою очередь, занимавший пост первого замглавы города Александр Ковальчик назначен руководителем аппарата администрации Екатеринбурга.

"Я рассчитываю, что у Алексея Валерьевича на поприще городской экономики и развития муниципалитета будут большие, серьезные успехи. Мы настроены на позитив и сотрудничество", - заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Перед нами стоит общая задача – подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и ко Всемирным летним студенческим играм. Все решения приняты, поэтому будем работать, трудиться, развивать столицу Урала, ставить для себя амбициозные цели и достигать их", - прокомментировал свое назначение Алексей Орлов.

Наблюдатели полагают, что ставленник губернатора Евгения Куйвашева Орлов – представитель так называемой "тюменской группы" – вскоре займет должность главы города, а Александр Высокинский вернется на работу в правительство Свердловской области.

Впрочем, сам Высокинский об отставке пока не объявлял. Более того, мэр в понедельник дал ряд поручений, которые касаются уборки Екатеринбурга от снега.