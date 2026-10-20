22 Октября 2026
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Фото: Инфоцентр Правительства Оренбургской области

Оренбургские поисковики стали обладателями наград XII Слёта поисковых отрядов Приволжского округа

В XII Слёте поисковых отрядов Приволжского федерального округа "Никто не забыт", который проходил в Нижнем Новгороде, приняли участие оренбургские поисковики.

Всего участниками стали 14 команд из регионов Приволжского и Уральского федерального округов.

Оренбуржье представил отряд "Покровские казаки" из Оренбургского района и работающая молодёжь клуба "Патриот".

Как сообщает информационный центр правительства Оренбургской области, по итогам заочных конкурсов в номинации "Воспитанник" награды получили Руслана Захарченко и Александра Юдина. В общем зачёте команда региона заняла десятое место.

(2026)|Фото: Инфоцентр Правительства Оренбургской области

В рамках мероприятий слета участники состязались в знании военной истории, топографии и ориентирования, демонстрировали навыки оказания первой помощи и работы с архивами. Также они прошли испытание "Поисковая тропа", моделирующее работу в полевых условиях.

(2026)|Фото: Инфоцентр Правительства Оренбургской области

Кроме того, на площадках слета участники изготовили 100 окопных свечей, подготовили маскировочные сети и собрали тёплые вещи для отправки нашим бойцам в зону СВО. Отправка запланирована на 4 ноября, День народного единства.

В подведении итогов участвовал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев.

Напомним, слёт проводится ежегодно с 2014 года при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Главная задача мероприятия - сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны.

(2026)|Фото: Инфоцентр Правительства Оренбургской области

Теги: поисковики, слет, оренбуржье, клуб патриот, покровские казаки


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