Оренбургские поисковики стали обладателями наград XII Слёта поисковых отрядов Приволжского округа

В XII Слёте поисковых отрядов Приволжского федерального округа "Никто не забыт", который проходил в Нижнем Новгороде, приняли участие оренбургские поисковики.

Всего участниками стали 14 команд из регионов Приволжского и Уральского федерального округов.

Оренбуржье представил отряд "Покровские казаки" из Оренбургского района и работающая молодёжь клуба "Патриот".

Как сообщает информационный центр правительства Оренбургской области, по итогам заочных конкурсов в номинации "Воспитанник" награды получили Руслана Захарченко и Александра Юдина. В общем зачёте команда региона заняла десятое место.

В рамках мероприятий слета участники состязались в знании военной истории, топографии и ориентирования, демонстрировали навыки оказания первой помощи и работы с архивами. Также они прошли испытание "Поисковая тропа", моделирующее работу в полевых условиях.

Кроме того, на площадках слета участники изготовили 100 окопных свечей, подготовили маскировочные сети и собрали тёплые вещи для отправки нашим бойцам в зону СВО. Отправка запланирована на 4 ноября, День народного единства.



В подведении итогов участвовал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев.

Напомним, слёт проводится ежегодно с 2014 года при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Главная задача мероприятия - сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны.