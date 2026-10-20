Уральца отправили в колонию за убийство девочки более 26 лет назад

На Среднем Урале вынесен приговор по уголовному делу об убийстве девочки, совершенному более 26 лет назад. Убийцу надолго отправили за решетку.

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Напомним, на скамье подсудимых оказался Игорь Рухлов. Трагедия произошла 7 августа 1999 года в Талицком районе. Сообщалось, что незадолго до этого 9-летняя Оля стала свидетелем убийства и дала показания. По версии следствия, после этого обвиняемый похитил девочку, расправился с ней и закопал тело.

В то время раскрыть преступление не удалось. Предполагаемый убийца был задержан в августе 2025 года и затем арестован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Талицкий районный суд признал Игоря Рухлова виновным. Ему назначено 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Также с убийцы взыскано 3 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшим.

Ранее стало известно, что Рухлов отказался признавать свою вину.