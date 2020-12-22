22 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Источник: Орлов назначит на посты вице-мэров двух областных министров

Сегодня, как ожидается, городская дума Екатеринбурга примет отставку главы уральской столицы Александра Высокинского. Исполняющим обязанности градоначальника станет бывший замгубернатора Алексей Орлов.

Источник Накануне.RU в областной резиденции рассказал, кого Орлов возьмет к себе в команду. По его словам, Алексей Орлов, став полноценным мэром города, начнет обновлять список вице-мэров. Ими с высокой долей вероятности могут стать нынешние министр экономики области Виктория Казакова и министр инвестиций и развития региона Денис Мамонтов. Из немногих вице-мэров устоит, по словам собеседника, заместитель по социальным вопросам Екатерина Сибирцева.

Напомним, что вчера Евгений Куйвашев предложил Высокинскому вернуться в правительство и станет первым заместителем губернатора по экономике.

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Источник: Орлов назначит на посты вице-мэров двух областных министров

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Теги: Алексей Орлов, команда Орлова, Виктория Казакова, Денис Мамонтов



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