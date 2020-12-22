Источник: Орлов назначит на посты вице-мэров двух областных министров

Сегодня, как ожидается, городская дума Екатеринбурга примет отставку главы уральской столицы Александра Высокинского. Исполняющим обязанности градоначальника станет бывший замгубернатора Алексей Орлов.

Источник Накануне.RU в областной резиденции рассказал, кого Орлов возьмет к себе в команду. По его словам, Алексей Орлов, став полноценным мэром города, начнет обновлять список вице-мэров. Ими с высокой долей вероятности могут стать нынешние министр экономики области Виктория Казакова и министр инвестиций и развития региона Денис Мамонтов. Из немногих вице-мэров устоит, по словам собеседника, заместитель по социальным вопросам Екатерина Сибирцева.

Напомним, что вчера Евгений Куйвашев предложил Высокинскому вернуться в правительство и станет первым заместителем губернатора по экономике.