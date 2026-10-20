В Темрюкском районе выбрали президентов школ

В школах Темрюкского района прошли выборы лидеров ученического самоуправления. Голосование организовали по всем правилам проведения настоящих выборов: с кабинами, избирательными бюллетенями и комиссиями, сформированными из старшеклассников.

Предвыборная кампания прошла активно: кандидаты представляли программы, отвечали на вопросы учеников и предлагали идеи по улучшению школьной жизни.

В ближайшее время новые президенты школ приступят к своим обязанностям - сформируют команды, утвердят планы работы и начнут реализовывать предвыборные инициативы.

По традиции из числа победителей сформируют Районный Совет школьного ученического самоуправления. Позже состоится его торжественное заседание, на котором победителям вручат удостоверения.

Школьные выборы - важный этап в формировании у ребят гражданской позиции и культуры демократического участия.