Украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, отказались от показаний в суде

Украинские моряки, которых задержали после провокации в Керченском проливе, отказались от дачи показаний в суде - они ограничились лишь тем, что сообщили данные о своей личности, передает РИА "Новости".

Гособвинитель попросил суд закрыть дальнейшую часть заседания.

Сообщается, что родственники моряков сумели поговорить с ними.

Суд продлил арест 11 морякам до 24 апреля 2019 года.

Напомним, утром 25 ноября три украинских корабля пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Российская сторона назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН. В свою очередь, Киев заявил, что "действия России перешли черту", и попросил Запад вмешаться в ситуацию.