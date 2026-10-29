В Новосибирске осудили лжеюристов, обманувших 98 пенсионеров

В Новосибирске суд вынес приговор аферистам, которые под видом юристов выманивали деньги у пожилых людей. От их действий пострадали 98 пенсионеров, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Схему организовал 40‑летний москвич: он арендовал офис, закупил технику и собрал команду - участники играли роли руководителей, экспертов, сотрудников приемной и операторов кол‑центра, создавая видимость настоящей фирмы.

С 2018 по ноябрь 2021 года мошенники предлагали пенсионерам помощь с перерасчетом пенсий, заранее зная, что ничего не будут делать. Они брали с людей десятки тысяч рублей, давя на эмоции и убеждая действовать срочно. В группе работали 7 мужчин и 4 женщины - каждый из 98 пострадавших потерял значительную сумму.

На суде обвиняемые признали вину, извинились и вернули деньги. Суд назначил им условное лишение свободы и штрафы - от 80 до 600 тысяч рублей.

Сообщалось, что телефонные мошенники пугают людей блокировкой Системы быстрых платежей (СБП): аферист звонит, представляется сотрудником банка, говорит о подозрительной активности и торопит с проверкой, чтобы жертва назвала код из СМС или установила вредоносное приложение - так преступники получают доступ к телефону и крадут деньги.