22 Ноября 2018
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Россия предупредила Украину, что не признает границу в Азовском море

МИД РФ призвал Украины воздержаться от установления в одностороннем порядке границы в Азовском море. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Россия предостерегла Украину от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран.

"Призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", – говорится в заявлении МИД.

Там отвергли все обвинения в незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе и отметили, что увеличение числа проверок вызвано вводом в строй Крымского моста, а не давлением на Украину. Большинство проверок – 93% – проводится в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив в момент формирования караванов, а осмотры не превышают трех часов. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко и только при наличии веских оснований.

Недовольство же Украины вызвано тем, что после возвращения Крыма в состав России договор 2003 года о совместном использовании Азовского моря перестал ее устраивать.

Как ранее сообщало Накануне.RU, член комитета СФ по обороне Франц Клинцевич отметил, что Москва может перекрыть Азовское море для прохода украинских плавательных средств в ответ на задержание Киевом российских судов. Киев пообещал "жесткий ответ".

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Россия предупредила Украину, что не признает границу в Азовском море

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Теги: Украина, Азовское море, граница



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