Россия предупредила Украину, что не признает границу в Азовском море

МИД РФ призвал Украины воздержаться от установления в одностороннем порядке границы в Азовском море. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россия предостерегла Украину от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран.

"Призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", – говорится в заявлении МИД.

Там отвергли все обвинения в незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе и отметили, что увеличение числа проверок вызвано вводом в строй Крымского моста, а не давлением на Украину. Большинство проверок – 93% – проводится в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив в момент формирования караванов, а осмотры не превышают трех часов. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко и только при наличии веских оснований.

Недовольство же Украины вызвано тем, что после возвращения Крыма в состав России договор 2003 года о совместном использовании Азовского моря перестал ее устраивать.

Как ранее сообщало Накануне.RU, член комитета СФ по обороне Франц Клинцевич отметил, что Москва может перекрыть Азовское море для прохода украинских плавательных средств в ответ на задержание Киевом российских судов. Киев пообещал "жесткий ответ".