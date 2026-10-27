Замглавы Минсельхоза извинился перед аграриями за изменение условий кредитования задним числом

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов публично извинился за решение менять условия льготного кредитования задним числом. Он назвал эту меру вынужденной и пообещал, что дальнейшие правки будут только улучшать условия. Об этом замминистра сказал на Межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос ему задал один из участников конференции "Молочный кластер Урала", который отметил, что льготное кредитование необходимо, но менять порядок задним числом нельзя, поскольку аграрии уже сделали расчеты и теперь им трудно исполнять обязательства в новых условиях.



"Я надеюсь, если нам что-то придется менять задним числом, то только в сторону создания более льготных условий", — сказал заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.



Федеральный чиновник признал, что прежнее решение далось тяжело и было продиктовано обстоятельствами. По его словам, перед отраслью стоит выбор между запуском новых инвестиционных проектов и их остановкой.



"К сожалению, это вынужденная мера. Я вам публично приношу извинения за это решение. Оно было абсолютно вынужденным, абсолютно необходимым", — сказал Некрасов и добавил, что понимает недовольство аграриев.