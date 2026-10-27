27 Октября 2026
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Владелец придорожного кафе в Прикамье обвиняется в создании наркопритона и надругательстве над подростком

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Большесосновского муниципального округа 1972 года рождения. Его обвиняют в шести эпизодах склонения несовершеннолетних к потреблению наркотиков, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, трёх эпизодах сбыта наркотиков подросткам, а также в организации и содержании наркопритона. Об этом сообщили Накануне.RU в краевом управлении СК России.

По версии следствия, мужчина под разными предлогами приглашал несовершеннолетних девушек в придорожное кафе, которым фактически владел. Там он уговаривал потерпевших употреблять синтетические наркотики. В одном из эпизодов он надругался над одной из девушек. Кроме того, следователи установили, что обвиняемый трижды безвозмездно передал несовершеннолетним наркотическое средство. В период с декабря 2020 года по ноябрь 2025 года он организовал и содержал наркопритон на территории этого кафе.

Вместе с ним по делу проходит 23-летняя знакомая, которой инкриминируют приобретение, перевозку и хранение наркотиков в крупном размере.

Следователи и криминалисты провели обыски в квартирах, частных домах и кафе, назначили необходимые экспертизы, изучили содержимое телефонов, ноутбуков и других носителей. Мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

В ходе следствия также установлены двое знакомых обвиняемого, совершивших ряд особо тяжких преступлений. Они задержаны, расследование в отношении них продолжается.

Теги: кафе, обвиняемый, наркопритон, надругательство, подросток, несовершеннолетние, наркотики


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