Президент Финляндии объявил "эпоху тьмы"

Президент Финляндии Александр Стубб назвал нынешнюю эпоху "эпохой тьмы", резко контрастирующей с "эпохой света" после окончания Холодной войны в 1990-х.

В своем выступлении на открытии учебного года в Колледже Европы он подчеркнул, что около 30 лет назад мир смотрел в будущее c оптимизмом благодаря распаду СССР и "победе демократии". Сегодня же международные нормы нарушаются, а мир движется от сотрудничества к конфликту и от управляемой конкуренции к непредсказуемым сделкам. В то же время Европа стала более единой в условиях давления с запада от США и с востока от России, считает Стубб. Но все же "свет уступил место тьме".

Он прогнозирует расширение ЕС до 40 стран в течение 30 лет, включая балканские государства, Украину и Молдавию, а также возможное включение Канады в качестве ассоциированного члена.

В последние месяцы Стубб делает масштабные заявления. Ранее он высказал мнение о возможном формировании нового мирового порядка к 2030 году и призывал Европу готовиться к большей самостоятельности в сфере безопасности, учитывая меняющийся подход США. Он также подчеркивает важность поддержания диалога с Россией.

Ранее в СМИ обсуждалась возможность участия Стубба в переговорах по урегулированию украинского кризиса, однако сам президент Финляндии заявлял, что не планирует брать на себя функции переговорщика.