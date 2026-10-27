В Екатеринбурге арестован подросток, устроивший поджог на АЗС

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под арест 17-летнего подростка, обвиняемого в диверсии.

Как сообщили Накануне.RU в суде, мера пресечения избрана до 24 декабря 2026 года. Постановление о заключении под стражу может быть обжаловано в течение трех суток.

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября юноша по указке кураторов устроил поджог топливораздаточной колонки АЗС на улице Уральской. Все началось со знакомства подростка с девушкой в социальной сети.

После поджога молодой человек был задержан. Расследуется уголовное дело о диверсии.