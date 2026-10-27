Пермская гордума направит восемь миллионов рублей на выкуп бомбоубежища в ДК имени Чехова

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании во вторник одобрили поправки в бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

В рамках принятого решения 8 млн рублей будет выделено на приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения по адресу улица Репина, 20. Это бомбоубежище, входящее в комплекс ДК имени Чехова, который город выкупил ещё в 2022 году за 74,7 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU

Заместитель главы Перми Яна Фурман пояснила, что все необходимые мероприятия собственником были проведены.

"Это теперь укрытие, и мы юридически можем взять его себе на баланс", - заявила она.