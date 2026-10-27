В Калмыкии вице-премьеру и министру вменили требование взятки в 19 миллионов

В Калмыкии вице-премьеру республиканского правительства и и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики вменяют получение взятки.

По версии следствия, эти два политика потребовали от владельца строительной организации 19 млн руб. В ответ они обещали помочь в признании его победителем одного профильного аукциона.

Опасаясь негативных последствий отказа, собеседник высокопоставленных чиновников согласился, и в феврале-марте 2026 г. передал им часть денег. Те потратили их по-своему. Возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых арестованы, сообщает калмыцкое республиканское управление СКР.