Трамп хочет переименовать Атлантический океан в Американский

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает переименовать Атлантический океан в Американский. Еще он размышляет над новым названием для одной из рек страны. Об этом Трамп рассказал на выступлении в штате Миссисипи перед сторонниками Республиканской партии - за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс, пишет "Ъ".

По словам президента, в США уже есть свои озеро и залив, поэтому логично дать подходящие названия реке и океану.

"Так что я подумываю об Атлантическом океане, мы назовем его Американский океан. Полагаю, что Европа будет в восторге", - сказал Трамп.

Какую именно реку он хочет переименовать, президент не уточнил, но отдельно пообещал, что Миссисипи сохранит свое нынешнее название.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Луна - владение США: в соцсети Truth Social он опубликовал фото спутника Земли с подписью "Луна наша" и изображением американского флага.