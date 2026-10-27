Жителя Амурской области задержали за передачу Украине данных о бойцах ВС РФ

В Амурской области задержан местный житель, обвиняемый в госизмене в интересах Украины, сообщает УФСБ по региону.

По информации ведомства, мужчина являлся участником запрещенной в России террористической организации. Установлено, что он собирал и передавал сведения о перемещениях российских войск в зону СВО, численности подразделений и военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемый арестован.

Ранее сообщалось, что житель Севастополя через WhatsApp передавал новому знакомому сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ.