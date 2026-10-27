Штамм PJ.2.1: есть ли угроза для России

Вариант коронавируса PJ.2.1 активно распространяется в США, Канаде и Европе. Эксперты не исключают его появления в России, сообщил "Известиям" Альберт Ризванов из КФУ. Он полагает, что отдельные случаи завоза могли уже произойти, но не зафиксированы, а из‑за международных рейсов штаммы быстро попадают в другие страны. При этом PJ.2.1 вряд ли станет в России главным вариантом - ранее тревожившие учёных штаммы не становились массовыми.

Александр Гинцбург из НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи отмечает: из‑за распространения PJ.2.1 нужен усиленный мониторинг и проверка необходимости обновления вакцин. Эффективность препаратов нельзя точно спрогнозировать - требуются лабораторные тесты, в том числе проверка действия антител после прививки "Спутник V".

По данным немецких исследователей, PJ.2.1 заметно отличается от прежних вариантов из‑за изменений в спайковом белке, помогающем вирусу проникать в клетки. Чаще всего штамм выявляют у людей старше 60 лет - эта группа наиболее уязвима.