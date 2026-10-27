Bild: Немецкий спецназ отрабатывает военные действия против России

Подразделение спецназа Бундесвера (KSK) активно готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией, пишет немецкое издание Bild.

Командир подразделения бригадный генерал Андреас Кюне прямо заявил, что вероятный противник - Россия. Изменилась и тактика: вместо краткосрочных операций спецназ теперь готовится к длительному пребыванию в полевых условиях. Тренировки направлены на противодействие танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам РЭБ, а также на действия в экстремальном холоде. По словам Кюне, KSK должны действовать быстрее основных сил Бундесвера, имея возможность вылететь из Штутгарта за четыре часа. Всего KSK насчитывает около 1500 человек, оно было создано в 1996 году.

Недавно НАТО представило план отражения "нападения России". Он назван "Теория победы". Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями. К слову, в июне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич признал, что Россия не готовится ни к какому нападению. Это признают и некоторые европейские лидеры, например президент Финляндии Александр Стубб.