Протестующие в Сербии ворвались в здание телеканала

В Сербии толпа протестующих ворвалась в офис телеканала TV Informer.

Митингующие сначала устраивали беспорядки перед зданием. Затем они выломали входную дверь, ворвались в редакцию, разгромили помещение и напали на главного редактора Драгана Вучичевича, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал. Вскоре после этого прибывшая на место полиция вывела демонстрантов из студии.

Ранее партия Александра Вучича проиграла парламентские выборы оппозиционному объединению "Студенческий список". Вучич заявил, что победившая оппозиция скоро введет антироссийские санкции - по его мнению, это произойдет уже в марте или апреле, - назвав ее "подрядчиками", которые скрывали свои истинные намерения. Сам "Студенческий список" это отрицает: его предвыборная программа предусматривает военный нейтралитет Сербии и категорический отказ от антироссийских санкций.