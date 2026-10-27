Депутат Вегнер предложил бросать тыквы в Исеть в борьбе с Хеллоуином

Жителям Екатеринбурга стоит противостоять западным традициям и отказаться от празднования Хеллоуина. Чтобы показать свои намерения, нужно скинуть главный символ праздника - тыкву в реку Исеть. С таким предложением выступил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

"Если молодежь у нас бегает с этими тыквами, почему не предложить им простой вариант? Те, кто берет эту тыкву, бросает ее в Исеть. Сейчас меня экологи отругают, скажут: "Ты что загрязняешь". Но тыква нормально перегниет, рыбки ей пообедают. Взамен мы ему выдаем билет в театр. Пожалуйста, сходи на прекраснейший какой-нибудь спектакль. Это как раз и есть русская культура. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, а не беганье с этой тыквой", - передает слова Вегнера "4 канал".

По его словам, культура Хэллоуина "не свойственна русской душе, которая всегда добра к окружающим". В противовес есть другие русские праздники, которые соответствуют культурному коду страны. А противостояние западным традициям следует поощрить билетами в театры, кино и дома культуры или вовсе в Хэллоуин сделать проход в культурные заведения бесплатным.

"Нам надо, как законодателям, организовать противодействие. Я со своими коллегами по Заксобранию поговорю, сегодня на культуру надо выделять больше денег. Привнесение нашего культурного кода и приведет к тому, что молодежь просто будет отвергать все иностранное", - добавил Вегнер.