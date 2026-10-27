На Урале с хозяина алабая взыскали почти 200 тысяч за нападение собаки на двух детей

На Среднем Урале присудили компенсацию двум детям, пострадавшим от нападения сбежавшей из вольера собаки. Ее хозяину придется заплатить почти 200 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае 2026 года в поселке Залесье городского округа Верхняя Пышма. Пес породы алабай сбежал через выкопанную яму из вольера в частном доме и набросился на проезжавшего по дороге на велосипеде мальчика. Также собака укусила его ниже поясницы.

В тот же день животное напало на девочку и укусило, повалив ее на землю. На помощь пришли прохожие, которые отпугнули алабая. Детям пришлось обращаться за медицинской помощью.

Прокурор Верхней Пышмы направил иск в суд о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу пострадавшей девочки 100 тысяч рублей, а в пользу мальчика – 80 тысяч рублей.