В России "накрыли" крупный канал нелегальной миграции

В Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях "накрыли" незаконную "работу" руководителей компаний. Речь идёт об организации межрегионального преступного сообщества, прикрывавшего канал нелегальной миграции и замешанного в хищении бюджетных денег.

Руководство швейного предприятия из города Шахты договорилось с представителями различных юрлиц из других регионов о незаконной миграции иностранцев в Россию. По этому поводу возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в документах значилось, что в России работали "высококлассные иностранные специалисты", которым платили по 250 тыс. руб. в месяц, однако реально работники были менее квалифицированными и получали 60 тыс. руб./месяц. То есть стоимость исполнения контрактов была завышена.

23 активных участника и организатора сообщества попали под "уголовку". 21 человек арестован, ещё двое отправлены под домашний арест. Арестовано имущество шахтинского предприятия на 141 млн руб., сообщает центр общественных связей ФСБ России.