27 Октября 2026
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Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

В школах Екатеринбурга начался третий набор в строительные классы

В Чкаловском районе Екатеринбурга стартовал третий набор в строительные классы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе строительного холдинга "Атом".

Восьмиклассники нескольких школ района в начале учебного года проходят профориентационное тестирование в "Областном центре развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений". По результатам часть ребят из них получает рекомендацию о зачислении в строительные классы, которые организовал Уральский колледж технологий и предпринимательства в партнерстве с опорным работодателем – строительным холдингом "Атом".

"Мы плотно работаем с колледжем в рамках проекта "Профессионалитет": участвуем в практической подготовке студентов строительного профиля. Три года назад мы расширили карьерный трек, и начали работать еще и с абитуриентами: даем ребятам возможность попробовать, почувствовать профессию, чтобы их поступление в колледж было осознанным", - рассказала директор по персоналу строительного холдинга "Атом" Галина Хабарова.

Строительные классы – это профессиональные пробы по всем строительным компетенциям колледжа. Участвуя в проекте, ученики выполняют сквозную задачу на тренингах, конкурсах, решая творческие задания. Ребята посещают экскурсии на производственные площадки и в новостройки "Атома", участвуют в кейс-чемпионатах и вместе с наставниками – педагогами и студентами колледжа – пробуют решать конкретные, прикладные задачи, которые ставит потенциальный работодатель.

Строительный класс(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Например, в ходе кейс-чемпионата дети самостоятельно разработали чертеж и изготовили на станках ЧПУ пилотный образец деревянного конструктора в виде известных зданий Екатеринбурга. "Атом" обеспечил ребятам возможность освоить первую профессию еще в школе: по субботам они учатся профессионально класть плитку в мастерских колледжа. До конца учебного года первые выпускники получат свидетельства государственного образца – раньше, чем школьный аттестат.

"Дети получают не только профессиональный, но и жизненный опыт: теперь они идут в колледж, имея реальное понимание, где и как смогут работать с выбранной профессией. Половина выпускников строительных классов в этом году поступило к нам, и это отличный результат! Более того, выпускники первого потока строительных классов в этом году вновь участвуют в проекте, но уже в качестве наставников-студентов", - рассказал директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин.

Растет и число школ-участниц проекта. В этом году их уже четыре.

Теги: школы, строительные классы, Атом, набор, Екатеринбург


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