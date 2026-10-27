В Иркутской области из-за проблем с бюджетом начались сокращения в бюджетных учреждениях

В Нижнеилимском округе Иркутской области пройдут сокращения в бюджетных учреждениях. По данным главы округа Павла Березовского, с бюджетом есть большие проблемы. Идёт сокращение расходов.

"Ситуация усугубляется. Сейчас мы дошли до того, что при планировании бюджета на следующий год мы вынуждены сокращать работников администрации и бюджетных учреждений. Это проблема не только нашего района, это проблема и области, и других субъектов РФ", - сказал Березовский в видеообращении, которое он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

"Основной удар" сокращений приняла на себя администрация. Также увольнения затронут школы, детские сады и учреждения культуры. Чиновник утверждает, что первыми сократят ночных сторожей.

"Задача – произвести сокращения, не нанеся вред основному образовательному процессу", - сказал Березовский.