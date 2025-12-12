12 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

Посол в ФРГ назвал воровством не согласованные с Россией операции с ее активами

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал воровством любые не согласованные с Москвой операции с суверенными активами РФ и предупредил о последствиях таких шагов для Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

"Со своей стороны Сергей Нечаев выразил озабоченность в связи со звучащими в Германии на самом высоком уровне призывами к присвоению авуаров Банка России, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Посол указал, что любые не согласованные с Москвой операции с суверенными российскими активами будут являться воровством независимо от риторических ухищрений, которыми заняты в Берлине и Брюсселе", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в посольстве, дипломат "предостерег от совершения беспрецедентного в мировой истории преступления, которое неизбежно приведет к самым негативным правовым и репутационным последствиям для Евросоюза".

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа. 

Теги: Сергей Нечаев, воровство, активы, посол, Россия


