Fitch предупредило о падении рейтинга Euroclear из-за российских активов

Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило Euroclear Bank в список Rating Watch Negative ("рейтинг под наблюдением с негативными ожиданиями"). Это решение связано с возросшими юридическими рисками и угрозой ликвидности на фоне планов ЕС использовать замороженные активы России для "репарационного кредита" Украине, пишет ТАСС.

Отмечается, что возросла вероятность того, что при отсутствии должной правовой защиты и механизмов ликвидности у депозитария Euroclear могут возникнуть проблемы, если обязательства перед Центральным банком России станут подлежащими выплате.

Ранее Центральный банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В Euroclear размещена большая часть российских замороженных в связи с СВО активов.

В начале декабря Еврокомиссия утвердила два варианта финансирования Украины: кражу замороженных российских активов под видом "репарационного кредита" и привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета, то есть наращивание долгов ради Украины. Бельгия поддержала только заморозку активов РФ, но по-прежнему против их конфискации. Страна продолжает добиваться дополнительных гарантий того, что она не будет подвергаться "непропорциональным рискам", так как российские активы в основном находятся на территории Бельгии.