Власти Англии и ЕС продавливают решение Брюсселя о краже из Euroclear российских денег

Служба внешней разведки России (СВР) полагает, что власти Англии и Евросоюз отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег.

В заявлении пресс-бюро СВР говорится о надежде британцев на то, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой. Высокопоставленные британские чиновники доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к достижению компромисса с Москвой в погоне за финансовой выгодой.

Ранее Центробанк РФ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб. по факту неправомерного распоряжения российскими средствами.