Euroclear готов отвечать по искам ЦБ РФ, связанным с заморозкой российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear заявил о готовности защищаться в российских судах по искам в связи с блокировкой активов ЦБ западными странами. "Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ", - приводит ЦБ слова представителя депозитария. В Еврокомиссии и правительстве Бельгии иск Центрального банка Росси не комментируют.

12 декабря Центральный банк России заявил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Поводом стала собственно блокировка активов ЦБ, а также планы Европейской комиссии передать эти деньги Украине.

Ранее власти Бельгии выступали против передачи российских денег, замороженных в Брюсселе, Украине, указывая на сомнительные юридические основания таких действий и возможные судебные последствия.