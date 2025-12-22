Euroclear поприветствовал решение не отдавать деньги России Украине

Euroclear одобрил решение Евросоюза (ЕС) не использовать активы России для кредита Украине.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе депозитария. Там уточнили, что приветствуют такое решение.

Ранее Центробанк РФ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб. по факту неправомерного распоряжения российскими средствами. Позже стало известно, что Банк России собрался взыскивать с европейских банков убытки, причина которых – незаконные, по мнению регулятора, блокировка и использование его активов. Судиться ЦБ собирается в российском арбитражном суде. Сумма иска будет равна показателю незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.