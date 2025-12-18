ЦБ собрался взыскать с европейских банков убытки, вызванные заморозкой активов РФ

Банк России собрался взыскивать с европейских банков убытки, причина которых – незаконные, по мнению регулятора, блокировка и использование его активов.

Судиться ЦБ собирается в российском арбитражном суде. Сумма иска будет равна показателю незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды, сообщает пресс-служба Центробанка.

Ранее Центробанк РФ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб. по факту неправомерного распоряжения российскими средствами.