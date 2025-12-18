18 Декабря 2025
Стало известно об обсуждении властями РФ вариантов ответа на конфискацию активов в ЕС

На фоне дискуссий в Евросоюзе о возможной полной конфискации замороженных российских резервов Москва обсуждает асимметричный ответ.

Главная идея — компенсировать потенциальный ущерб от изъятия активов Банка России в бельгийском Euroclear за счет иностранных инвесторов из недружественных стран. РФ может списать до нуля средств на специальных счетах типа "С", что ударит по всем иностранным держателям российских бумаг.

Еще одна мера - целенаправленное обращение взыскания на прямые инвестиции в Россию структур из недружественных государств, которые адресованы государству.

В результате под удар могут попасть: Норвежский суверенный фонд (более $2 млрд в российских активах), Нидерландский пенсионный гигант APG (также более $2 млрд), активы таких организаций, как Европейский банк реконструкции и развития.

Норвежский фонд, несмотря на заявленный выход с российского рынка и списание стоимости своих инвестиций, по-прежнему имеет остаточный портфель из 46 бумаг на $137 млн. Норвегия, не будучи членом ЕС, поддерживает его санкционную политику, сообщает РБК.

Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило Euroclear Bank в список Rating Watch Negative ("рейтинг под наблюдением с негативными ожиданиями"). Это решение связано с возросшими юридическими рисками и угрозой ликвидности на фоне планов ЕС использовать замороженные активы России для "репарационного кредита" Украине.

Теги: Евросоюз, Россия


