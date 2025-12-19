В ЕС названо условие разблокировки денег России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала условие, исполнение которого необходимо для разблокировки замороженных денег России.

"Их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС", - цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Речь идёт о том, что "за" должны проголосовать 60% стран ЕС (16 из 27), где проживает более 55% населения Евросоюза.

Ранее Центробанк РФ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб. по факту неправомерного распоряжения российскими средствами. Позже стало известно, что Банк России собрался взыскивать с европейских банков убытки, причина которых – незаконные, по мнению регулятора, блокировка и использование его активов.Судиться ЦБ собирается в российском арбитражном суде. Сумма иска будет равна показателю незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.