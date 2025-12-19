19 Декабря 2025
Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В ЕС названо условие разблокировки денег России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала условие, исполнение которого необходимо для разблокировки замороженных денег России.
"Их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС", - цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Речь идёт о том, что "за" должны проголосовать 60% стран ЕС (16 из 27), где проживает более 55% населения Евросоюза.

Ранее Центробанк РФ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб. по факту неправомерного распоряжения российскими средствами. Позже стало известно, что Банк России собрался взыскивать с европейских банков убытки, причина которых – незаконные, по мнению регулятора, блокировка и использование его активов.Судиться ЦБ собирается в российском арбитражном суде. Сумма иска будет равна показателю незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2025 15:05 Мск ЦБ собрался взыскать с европейских банков убытки, вызванные заморозкой активов РФ
Ранее 18.12.2025 01:00 Мск Стало известно об обсуждении властями РФ вариантов ответа на конфискацию активов в ЕС
Ранее 17.12.2025 10:13 Мск Fitch предупредило о падении рейтинга Euroclear из-за российских активов
Ранее 16.12.2025 13:20 Мск Власти Англии и ЕС продавливают решение Брюсселя о краже из Euroclear российских денег
Ранее 15.12.2025 13:01 Мск Семь стран ЕС против кражи российских активов
Ранее 15.12.2025 10:58 Мск Сумма иска ЦБ против Euroclear превысила 18 трлн рублей
Ранее 12.12.2025 21:02 Мск Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ РФ
Ранее 12.12.2025 20:12 Мск Посол в ФРГ назвал воровством не согласованные с Россией операции с ее активами
Ранее 12.12.2025 14:20 Мск Euroclear готов отвечать по искам ЦБ РФ, связанным с заморозкой российских активов
Ранее 12.12.2025 10:16 Мск ЦБ России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear
Ранее 08.12.2025 14:51 Мск Euroclear: ЕС не получит российские активы, это чужие деньги

