Семь стран ЕС против кражи российских активов

Вероятность кражи замороженных российских активов невелика, но Еврокомиссия не рассматривает другие варианты. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что минимум пять стран ЕС публично выступили против плана: Бельгия, Чехия, Италия, Мальта и Болгария. Венгрия и Словакия тоже против. Пока они не могут сформировать блокирующее меньшинство, но их явное несогласие подрывает надежды Еврокомиссии на достижение политического соглашения на этой неделе, считает издание. Ожидается, что решение должно быть принято 19 декабря.

Представитель ЕС заявил, что непринятие решения о краже активов на этой неделе пошлет "катастрофический сигнал Украине". Это станет не только "сокрушительным ударом" для Украины, но и сама Европа "потерпит крах".

При этом в Еврокомиссии заявили, что Бельгия уже сотрудничает по изменению документа, который послы ЕС рассмотрят сегодня, так что альтернативные варианты пока не стоят на повестке.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что "репарационный кредит" остается единственным вариантом финансирования Киева, так как Брюссель не сможет договориться о финансировании Украины за счет евробондов. Но признала, что без согласия Бельгии использовать активы России для этого кредита будет трудно, даже если идею поддержит большинство стран ЕС. Нужно, чтобы Бельгия обязательно это поддержала.

Характерно, что решение в Совете ЕС о блокировке активов России впервые принималось не единогласно, а по принципу квалифицированного большинства (за должны быть 60% стран ЕС, где проживает 55% населения блока). По плану Еврокомиссии, бессрочная заморозка активов - это первый этап для их экспроприации под видом "репарационного кредита" Киеву.

Бельгия, Болгария, Италия и Мальта сделали совместное заявление, в котором объяснили, что поддержали решение Совета ЕС о бессрочной блокировке активов только из евросолидарности. Премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что больше "не хочет быть вместе с Западной Европой". Новый премьер Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что Прага не будет брать на себя никаких гарантий по финансированию Украины. А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "переходит Рубикон" и нарушает еврпейский принцип единогласия по важным решениям, тем более если они незаконные, как блокировка суверенных активов России.

Центробанк РФ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей по факту неправомерного распоряжения российскими средствами.